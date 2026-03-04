Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Mahalle Konaklarında Kadınlarla Buluştu

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle konaklarında ramazan ayı mukabele programına katılan kadınları ziyaret etti. Mahalle muhtarlarının da bulunduğu ziyarette Subaşı, mahalle sakinlerini dinledi, talep ve görüşlerini aldı.

Subaşı, ramazan ayı mukabele programına katılan kadınlarla buluştuğu ziyarette; ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu hatırlatarak, "Sizleri ziyaret etmek istedik. Mukabele zamanlarında bizler için bir fırsat oluyor sizi görmek. Aynı şekilde ben de istiyorum ki siz de bizi gördüğünüzde görüş, talep ve isteklerinizi söyleyin. Sizleri böyle görünce benim de günüm şenleniyor. Bizlerle görüşmek istediğiniz her vakit bana ulaşabilirsiniz. Sizleri iftar çadırına da bekliyoruz. Bildiğiniz gibi mahallelerimizden de çadır alanına otobüslerimiz var. Orada her mahalleden vatandaşımız geliyor. Biz de ara ara orada oluyoruz. Kalabalıkta oruç açmak da çok güzel. Çünkü birlik, beraberlik ve paylaşmanın ayındayız" diye konuştu.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Subaşı ve konuklarına teşekkür etti.

Subaşı ve beraberindekiler, daha sonra Mehmet Nuri Efendi Anaokulu'ndaki öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti.