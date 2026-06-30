Bilecik'te Aşure Bereketi: Başkan Subaşı, Vatandaşlara İkramda Bulundu

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Muharrem ayı dolayısıyla şehir merkezinde düzenlenen programda vatandaşlara ve esnafa aşure ikram etti.

Başkan Subaşı, Muharrem ayı dolayısıyla şehir merkezinde vatandaşlara aşure ikram etti. Belediye başkan yardımcıları, il genel, belediye meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı programda Subaşı, vatandaşlarla sohbet etti.

Muharrem ayı dolayısıyla iyi dilek temennilerini ileten Subaşı, "Muharrem ayının bereketini vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunarak yaşarken; onlarla sohbet ettik, görüş ve önerilerini dinledik. Muharrem ayının; şehrimize ve ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk Parkı ve çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Subaşı, talep ve görüşleri dinledi, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.