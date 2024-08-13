Bilecik Belediyesi Çocuklara Pony Club Etkinliği Düzenledi

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi tarafından iki gün boyunca çocuklar için gerçekleştirilen 'Pony Club Bilecik'e Geliyor' etkinliğinde yüzlerce çocuk gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocuklardan gelen talepleri yerine getirmeye devam ediyor. Çocuklara yaz tatili hediyesi olarak hazırlanan program kapsamında düzenlenen 'Pony Club Bilecik'e Geliyor' etkinliğine çocuklar, yoğun ilgi gösterdi. İki gün boyunca Vadipark Sosyal Tesisleri'nde çocuklar atlara binmenin yanı sıra boyama kitapları, boya kalemleri ve yapboz hediyeleriyle karşılandı. Ücretsiz düzenlenen etkinlik için Belediye araçlarıyla Atatürk Parkı üzerinden etkinlik alanına ulaşım desteği de sağlandı.