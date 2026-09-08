Bilecik Belediyesi ekipleri yeni eğitim dönemi öncesi okul bahçelerinde temizlik yaptı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi ekipleri yeni eğitim dönemi öncesi okul bahçelerinde temizlik yaptı

Bilecik Belediyesi ekipleri yeni eğitim dönemi öncesi okul bahçelerinde temizlik yaptı
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Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim sezonu öncesinde okul bahçeleri ve çevresinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, okul bahçelerindeki basketbol ve voleybol sahalarını yıkayarak temizledi, çevredeki atık ve çöpleri de ortadan kaldırdı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde "okul bahçeleri ve çevresinde" kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 2026-2027 eğitim ve öğretim sezonu öncesinde, okul çevresindeki oyun ve park alanlarında da gerekli bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Okul bahçelerindeki basketbol ve voleybol sahalarını yıkayarak temizleyen ekipler, çalışmaları çerçevesinde çevrede kötü görüntü oluşturan atık ve çöpleri de ortadan kaldırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi ekipleri yeni eğitim dönemi öncesi okul bahçelerinde temizlik yaptı - Son Dakika

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