Bilecik Belediyesi, Haziran Ayı Başında Hizmete Girecek Elektronik Ödeme Sistemi İçin Kart Satışına Başladı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan çalışma kapsamında Haziran ayının ilk haftasında hizmete sunulması planlanan elektronik ödeme sistemi (kartlı sistem) için kullanılacak kartların satışı başladı.

Bilecik Belediyesi, haziran ayı başında hizmete girecek elektronik ödeme sistemi için kart satışına başladı. Elektronik ödeme sisteminde kullanılacak Bilkart (Tam Kartlar), Bilecik Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden temin edilebilecek.

65 yaş üstü, öğrenci ve engelli vatandaşların kullanacağı Bilkart (İndirimli Kartlar) ise, Kent Lokantası ile Şehitler Parkı arasında bulunan Kişiselleştirme Noktası'ndan alınabilecek.

Başlayacak yeni uygulama ile vatandaş için tam kart bedeli 100 lira, bayi için tam kart bedeli 90 lira olacak. Kişiselleştirilmiş (65 yaş, engelli ve öğrenci) kart bedeli ise 100 lira olacak. Kişiselleştirilmiş vize bedelinin bir yıllık için 50 lira olacağı kartlı sistemde tam biniş için kredi kartı ücreti 30 lira; tam kişi QR bilet satışı ise 30 lira olacak.

Ayrıca sanal kart bedeli 100 lira olurken, NFC (tek kullanımlık bilet) ücreti 30 lira, kayıp kart başvurusu ve kart yenileme ücreti ise 150 lira olarak belirlendi. Kara listeye (asıl kullanım yeri ve amacı dışında kullanılmasının tespiti) düşen kartlar için ise kişiselleştirme bedeli 500 lira olacak.

Yapılan yeni düzenlemeye göre ise elektronik ödeme sisteminde şehir için normal ücret 25 lira, yüksek hızlı tren istasyonu, yeni otobüs terminali ve Gölpark 30 lira, H6 hattı okullar bölgesi 23 lira Küplü, Başköy ve Gülümbe köyleri ise 28 lira olarak belirlenirken, öğrenci ücreti ise 17 lira olacak.