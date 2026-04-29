Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi, Öğrencileri Ağırlamaya Devam Ediyor

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi'nde yer alan Matematik Müzesi, farklı eğitim kademelerinden öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

"Matematiğe Dokunmayan Kalmasın" sloganıyla öğrencilere kapılarını açan Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi, devlet ve özel okullardan gelen öğrenci gruplarını kabul ediyor. Belediye tarafından sağlanan ulaşım imkanıyla müzeye getirilen öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde matematiğin çeşitli konularını uygulamalı olarak öğreniyor."

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere şu ana kadar binlerce öğrencinin ağırlandığı müzede çocuklara deneyerek ve öğrenerek matematiği öğrenme fırsatı sunuluyor.

Onlarca görsel öğe ve sistematiğin bulunduğu Matematik Müzesi'nde sayı tabloları, altın oran, kümeler, Mimar Sinan Köprüsü, açılar, perspektif ve kavrama yönelik birçok materyal bulunuyor.