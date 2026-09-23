Bilecik Belediyesi mazgalları temizleyip yenileyerek yağış sorunlarını önlüyor

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, kent genelindeki mazgallarda temizlik, yenileme ve düzenleme çalışması gerçekleştirerek yağışlarda yaşanabilecek sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kent genelindeki birçok noktada yer alan mazgallar temizlendi. Yenileme ve düzenleme çalışması da yürüten ekipler, mazgal temizliği ile yağış anında oluşabilecek sorunları önledi.

Çevre temizliğine dikkati çeken ekipler, cadde ve sokaklara çöp atılmaması konusunda vatandaşa ve esnafa uyarılarda bulundu.