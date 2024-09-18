Bilecik Belediyesi\'nden Marmara Belediyeler Birliği Eylül Toplantısı

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(BİLECİK)- Bilecik Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği Eylül ayı encümen toplantısına ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Toplantıda alınan kararların bölgemiz ve şehirlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bilecik Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği Eylül ayı encümen toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlık yaptı.

Konuklarını tarihi Belediye binasında ağırlayan Belediye Başkan Subaşı, şehir ve Belediye çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Birlik belediyeleri olarak fikir alışverişinin yapıldığı toplantıya; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Birlik Genel Sekreteri Cemil Arslan katıldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Marmara Belediyeler Birliği Eylül ayı encümen toplantısına tarihi belediye binamızda ev sahipliği yaptık. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı'mız Mustafa Bozbey başkanlığında gerçekleşen toplantıda alınan kararların bölgemiz ve şehirlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.