Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi korosu Atatürk\'ü 88\'inci ölüm yılında anacak

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi korosu Atatürk'ü 88'inci ölüm yılında anacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi korosu, Atatürk'ü 88'inci ölüm yılında 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseriyle anacak. Şef Çağrı Pala yönetimindeki koro, 7 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde halka açık ve ücretsiz sahne alacak.
(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yılında "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri ile anacak.
Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 88'inci ölüm yılında konser programıyla anacak. Şef Çağrı Pala yönetimindeki koro, 7 Kasım Cumartesi günü (yarın) saat 20.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alacak.
Atatürk'ün sevdiği eserlerin seslendirileceği konser, halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.
Kaynak: ANKA
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