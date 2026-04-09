Bilecik Belediyesi'nin İş ve İşlemleri Tasarruf Denetimlerinden Geçti

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerden geçti. Değerlendirme raporunda, belediyenin genelge hükümlerine bağlı kalarak tasarruf anlayışını kurumsal bir yaklaşım haline getirdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan ve tüm belediyelerde uyulması zorunlu kılınan "Tasarruf Tedbirleri" konulu genelge kapsamında Bilecik Belediyesi'nde gerçekleştirilen denetimlerin sonuç raporu açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, belediyenin genelge hükümlerine uyum konusunda başarılı bir performans sergilediği ortaya kondu.

Denetim sürecinde Bilecik Belediyesi'nin iş ve işlemleri detaylı şekilde incelenirken, tespit edilen hususlara ilişkin belediye tarafından yapılan çalışmalar ve sunulan açıklamaların tamamı yeterli bulundu.

Raporda, belediyenin tasarruf tedbirlerini yalnızca kağıt üzerinde değil, uygulamada da benimsediği ve bu doğrultuda kararlı bir yaklaşım sergilediği vurgulandı.