Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Bilecik Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Bu yıl basketbol, futbol, yüzme ve tenis dallarında sportif aktiviteler düzenlenecek. Kayıt tarihleri ve iletişim bilgileri haberde yer alıyor.

05.06.2024 09:55  Güncelleme: 10:54
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(BİLECİK) - Her yıl çocuklara kapılarını açan Bilecik Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları'nda kayıt dönemi başladı.

Çocukların yaz dönemini verimli ve keyifli şekilde geçirmesi amacıyla hazırlanan Yaz Spor Okulları'nda bu yıl basketbol, futbol, yüzme ve tenis dallarında sportif aktiviteler düzenlenecek. 5 ile 12 yaş aralığında olan çocukların katılabileceği okullar için son kayıt tarihleri ise 10 ile 14 ve 24 ile 28 Haziran 2024 olarak belirlendi.

Vatandaşlar, 1 Temmuz'da başlayacak kurslara başvuru ve kayıt işlemleri için Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Spor Birimi'ne gelebilecek. Yüzme kursları için ücretsiz servis araçlarının hizmet vereceği kayıtlara ilişkin ayrıntılı bilgi ve sorular için ise 0 228 214 91 87 numaralı telefonlar aranabilecek.

Kaynak: ANKA

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