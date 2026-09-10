Bilecik Bozüyük'te çöplükten ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye köyü yakınlarındaki çöplükte çıkan yangın, yakındaki ormanlık alana sıçradı. Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çöplükten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Hamidiye köyü yakınlarındaki çöplükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA
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