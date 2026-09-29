Bilecik Bozüyük'te devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı, sürücü belgesiz

Bilecik Bozüyük'te devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı, sürücü belgesizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya devrildi ve kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi; sürücünün belgesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
F. Ç. (20) idaresindeki 10 LZ 613 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile M.K.K. (30) ve E.Ç. (31) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bu arada sürücünün belgesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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