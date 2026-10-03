Bilecik Bozüyük\'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin bir evde ve kişilerin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu ile aparat bulundu; 2 şüpheli hakkında kullanmak, ev sahibi hakkında imal ve ticaret suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir evde ve burada bulunan kişilerin üzerinde arama yaptı???????.
Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ile aparat bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", ev sahibi hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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