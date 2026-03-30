Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, 91 yaşındaki şehit babasını misafir etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, 91 yaşındaki şehit babasını misafir etti

30.03.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, 1976 yılında şehit olan Hasan Bayır'ın 91 yaşındaki babasını makamında misafir etti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vanlı, 1976 yılında İstanbul'da göreve giderken askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Hasan Bayır'ın babası Osman Bayır'ı makamında ağırladı.

Merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki evinden İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan Bayır'ı kapıda karşılayan Vanlı, sağlık, huzur ve uzun ömürler diledi.

Büyüklere her zaman minnet ve şükran duyduklarını ifade eden Vanlı, "Unutmayalım ki, geçmişin tecrübesi, geleceğin yol göstericisidir. Şehit babamızın hayır dualarını aldık. Şehidimizin emaneti Osman amcamıza sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diledik. Her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik." dedi.

Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:35:30. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.