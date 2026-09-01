Bilecik\'in Bozüyük ilçesindeki iş yerinde 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Bozüyük ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.

Ekiplerce yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.