Bilecik'in Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'in Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Bilecik\'in Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Çelenk sunma, saygı duruşu veİstiklal Marşı'nın ardından konuşan Belediye Başkanı Subaşı, kentin Milli Mücadele'deki önemine vurgu yaptı. Program şiir dinletisi ve halk oyunlarıyla sona erdi, protokol şehitliği ziyaret etti.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, programda yaptığı konuşmada, Bilecik'in 6 Eylül 1922'de esaret zincirlerini kırarak, adını Milli Mücadele tarihine altın harflerle yazdırdığını söyledi.

Bu durumun bir kentin zor zamanlarda nasıl ayağa kalktığının göstergesi olduğunu vurgulayan Subaşı, "Bu tarih, bizlere yalnızca geçmişte yaşanmış bir zaferi anlatmıyor. Bir milletin umudunu, kaybetmediği sürece yenilmiş sayılmayacağını hatırlatıyor." dedi.

Şiir dinletisiyle devam eden tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Programa, Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Yeni Parti İl Başkanı Ali Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.

Bu arada protokol üyeleri, törenden sonra Bilecik Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'in Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

15:59
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
15:17
İş insanı tutuklandı Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
15:12
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
14:50
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
14:44
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kurudu anlar kamerada
Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kurudu anlar kamerada
14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 16:06:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik'in Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement