Bilecik Osmaneli\'de 60 yaş üstü kadınlara \'Ecdadın İzinde\' tarih turu düzenleniyor

Bilecik'te Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneğince, Osmaneli ilçesinde yaşayan 60 yaş üstü kadınlar için kentin tarihi ve sembolik noktalarının gezdirildiği turlar düzenleniyor.

Dernek tarafından oluşturulan "Ecdadın İzinde Kültürel Hareketlilik Projesi" kapsamında gerçekleştirilen turlarda kadınlara, Bilecik Yaşayan Tarih Müzesi, Şeyh Edebali Külliyesi, Söğüt ilçesindeki Dursun Fakih ile Ertuğrul Gazi türbeleri ve Bozüyük ilçesindeki Metristepe Zafer Anıtı gezdiriliyor.

Toplam 150 kadının faydalanacağı turlar, yarın ve perşembe günü de devam edecek.

Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneği Genel Sekreteri Abdullah Tetik, AA muhabirine, Ecdadın İzinde Kültürel Hareketlilik Projesi'nin Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edildiğini söyledi.

Proje kapsamında 60 yaş üstü kadınlara kentin tarihi ve sembol noktalarının gezdirildiğini dile getiren Tetik, şöyle devam etti:

"Ecdadımızın filizlendiği, cihan imparatorluğunun kurulduğu bu topraklara annelerimizi götürmek istedik. Onların buralarda manevi atmosferle buluşmaları ve tarihimizi tanımaları bizleri çok mutlu ediyor."

Katılımcılardan 69 yaşındaki Emine Er ise turdan büyük keyif aldığını belirtti.

Turda kendilerine rehberin eşlik ettiğini ifade eden Er, "Aynı zamanda yaşıtlarımla da kaynaşma imkanı buluyorum. Bu turu düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Diğer bir katılımcı 66 yaşındaki Nebahat Kayretli de gezdikleri yerleri güzel bulduğunu, tur rehberinden tarihi mekanların hikayelerini dinlediklerini anlattı.