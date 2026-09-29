Bilecik Osmaneli'de otomobilde 202 sahte döviz çıktı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik Osmaneli'de otomobilde 202 sahte döviz çıktı, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu otomobilde şüpheli hareketler üzerine arama yapıldı. Aramada 202 adet sahte döviz ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sahte döviz ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli ilçesinde yol kontrolünde durdurdukları otomobildeki kişilerin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine arama yaptı.
Otomobildeki aramada, sahte olduğu tespit edilen 202 adet döviz ele geçirildi.
Şüpheli M.G.E. ve E.Ş. gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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