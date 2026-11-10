Bilecik Osmaneli'de traktörden düşen 78 yaşındaki karı koca yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Osmaneli'de traktörden düşen 78 yaşındaki karı koca yaralandı

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Bilecik Osmaneli\'de traktörden düşen 78 yaşındaki karı koca yaralandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde rampayı çıkamayan traktörden düşen 78 yaşındaki sürücü ile aynı yaştaki eşi yaralandı. Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörden düşen karı koca yaralandı.

H.Ü. (78) yönetimindeki 14 DT 286 plakalı traktör Günüören köyü mevkisinde rampayı çıkamadı.

Bu sırada traktörden düşen sürücü ile araçta bulunan eşi B.Ü. (78) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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