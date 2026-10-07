Bilecik Osmaneli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik Osmaneli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Bilecik Osmaneli\'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu, 3 aparat, 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi, haklarında işlem başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri istihbari çalışmalar sonucu R.B, E.A. ve S.K'yı Osmaneli ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu, 3 aparat, 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Narkotik SuçlarCep TelefonuGüvenlik3. SayfaOsmaneliBilecikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Osmaneli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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