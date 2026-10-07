Bilecik Osmaneli\'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri istihbari çalışmalar sonucu R.B, E.A. ve S.K'yı Osmaneli ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu, 3 aparat, 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.