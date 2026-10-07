Bilecik Osmaneli\'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bilecik Osmaneli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu, 3 aparat, 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi, haklarında işlem başlatıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri istihbari çalışmalar sonucu R.B, E.A. ve S.K'yı Osmaneli ilçesinde yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, muhtelif miktarda uyuşturucu, 3 aparat, 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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