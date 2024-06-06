Bilecik Pazaryeri'de Kadına Destek Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik Pazaryeri'de Kadına Destek Semineri Düzenlendi

Bilecik Pazaryeri\'de Kadına Destek Semineri Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kırsal kalkınmada kadına destek, kadın kooperatifleri, kadına şiddet, kadının güçlendirilmesi konularında eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, üretici örgütleri, kadın üreticiler ve genç girişimcilerin Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında hibe destekleri, su verimliliği seferberliği ve kadına şiddet konularında bilgilendirme yapıldı.

06.06.2024 16:51
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kırsal kalkınmada kadına destek, kadın kooperatifleri, kadına şiddet, kadını güçlendirilmesi konularında eğitim semineri verildi.

Seminer, Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde Pazaryeri Belediyesi, İl Orman ve Tarım Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, BEBKA, İl Orman ve Tarım Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğıü işbirliğinde düzenlendi.

Programa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Orman ve Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, BEBKA ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, esnaf odalarının başkanları, kadın kooperatiflerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Üretici örgütleri, kadın üreticiler ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Ekonomik, Kırsal Altyapı ve Bireysel Sulama Projelerinde hibe destekleri, Ulusal Su Verimliliği Seferberliği sulama sistemlerinin modernizasyonu ve yüksek teknolojinin kullanımıyla su kaybının en az seviyede tutulması, kadına şiddet konuları hakkında yetkili personel tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik Pazaryeri'de Kadına Destek Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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