Bilecik Pazaryeri\'nde Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki tören, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe şehitliğine kadar saygı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından din görevlilerince dua edildi ve şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda devam eden etkinlikte, Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Yavaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından 18 Mart temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, askeri erkan, daire ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, gazi ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.