Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Hükümet Konağı önündeki tören, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe şehitliğine kadar saygı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından din görevlilerince dua edildi ve şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.
Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda devam eden etkinlikte, Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Yavaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Öğrencilerin gösterilerinin ardından 18 Mart temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene, Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, askeri erkan, daire ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, gazi ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik Pazaryeri'nde Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi. Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde yapılan törenlere, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Aydın'ın Germencik ve Yenipazar ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Germencik Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende çelenk sunuldu ve Kanlıbahçe Şehitliği ziyaret edildi. Yenipazar ilçesindeki törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayasıyla tören düzenlendi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde şehitlik anıtlarına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
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