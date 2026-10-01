Bilecik Pazaryeri\'nde Nabi Avcı MTAL öğrencileri Dünya Yürüyüş Günü\'nde 3 km yürüdü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla 3 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi.

Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen yürüyüşte, "Sağlıklı yaşam için harekete geç" sloganı atıldı.

Belirlenen güzergahta gerçekleştirilen yürüyüşle düzenli fiziksel aktivitenin bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkati çekilmesi, öğrencilerde hareketli yaşam alışkanlığının geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesi amaçlandı.

Yürüyüş sırasında öğrenciler, yol boyunca vatandaşlara sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında broşürler dağıtarak bilgi verdi.