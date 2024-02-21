Bilecik Pazaryeri'nde Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilecik Pazaryeri'nde Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Bilecik Pazaryeri\'nde Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşla Projesi' kapsamında öğrencilere polislik mesleği hakkında eğitim verildi. İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere polise güven duygusunun artırılması, güvenli trafik kuralları ve araç kullanırken telefon kullanmama gibi konular anlatıldı. Eğlenceli ve öğretici olan bu eğitim sayesinde öğrencilerde farkındalık oluşturuldu.

21.02.2024 11:38  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Büyük Kalplere Minik Dokunuşla Projesi" kapsamında öğrencilere çeşitli konularda eğitim verildi.

İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

Öğrencilere, polise güven duygusunun artırılması, güvenli trafik, araç ile seyir halindeyken telefon kullanmama, emniyet kemeri kullanma, çocukların arka koltukta oturması gibi konular anlatıldı verildi.

Eğlenceli ve öğretici olan eğitim sayesinde öğrenciler için farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: AA

Pazaryeri, Bilecik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Pazaryeri'nde Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Pazaryeri'nde Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement