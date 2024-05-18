Bilecik Pazaryeri\'nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Pazaryeri- İnegöl kara yolunun 18. kilometresinde Y.P'ye ait 11 AGU 047 plakalı otomobilde, Pazaryeri yönüne seyir halindeyken elektrik kontağından yangın çıktı.

Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler, daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği belirlendi.