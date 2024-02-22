Bilecik'te 15 firari hükümlü ve 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 15 firari hükümlü ve 2 düzensiz göçmen yakalandı

Bilecik\'te 15 firari hükümlü ve 2 düzensiz göçmen yakalandı

Bilecik'te yapılan polis çalışmalarında 15 firari hükümlü, 22 şüpheli ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, uygulama kapsamında 9 bin 348 kişi sorgulandı, uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

22.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:25
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Bilecik'te, polis ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalarda 15 firari hükümlü, 22 şüpheli ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması kapsamında 9 bin 348 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaparak, 121 okul, 82 park bahçe ile 54 metruk bina kontrol edildi.

Uygulamada 0,84 gram sentetik uyuşturucu, 0,34 gram esrar, 214 fişek, 4 senet ile birer tabanca ve tüfek ele geçirildi. 15 firari hükümlü, 22 şüpheli ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari hükümlüler ise cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, 5 bin 359 araç kontrol edildi, 14 ehliyetsiz, 2 alkollü ve 499 hız limitine uymayan sürücü yakalandı.

1066 sürücüye toplam 2 milyon 38 bin 126 lira idari para cezası verilen uygulamalarda, 88 araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA

Bilecik, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 15 firari hükümlü ve 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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