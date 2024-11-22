Bilecik'te 2 Hükümlü Yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde polis tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında, durumundan şüphelenilen kişinin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise "izinsiz olarak define araştırmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler hakkında işlem başlatıldı.