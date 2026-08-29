Bilecik'te 30 Ağustos Mesajı
Başkan Subaşı, 30 Ağustos Zaferi'nin önemini vurguladı ve milli birlik mesajı verdi.
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Subaşı, mesajında, Türk milletinin esarete karşı verdiği büyük kurtuluş mücadelesini 30 Ağustos zaferiyle dünyaya ilan ettiğini belirtti.
Bu zaferin özgürlük ile birlik ve beraberliğin simgesi olduğunun altını çizen Subaşı, ayrıca 30 Ağustos'un gururla hatırlanan eşsiz bir destan olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
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