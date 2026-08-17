Bilecik'te 40 Km Sıcak Asfalt Çalışması - Son Dakika
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Bilecik'te 40 Km Sıcak Asfalt Çalışması

Bilecik\'te 40 Km Sıcak Asfalt Çalışması
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Bilecik'te 40 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı, ulaşım kalitesi artırılacak.

Bilecik'te, kent genelinde yıl boyu 40 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşım kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, sıcak asfalt atılmasının yanı sıra yol çizgileri ile trafik işaretleri ve levhaları da yenileniyor.

Ağustos ayı itibarıyla 40 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılan kentte ekipler, faaliyetlerini sürdürüyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vali Faik Oktay Sözer, geçen yıl ilde 76 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığını belirtti.

Bu sene bu sayının üzerine çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Sözer, şunları kaydetti:

"Bilecik'imizin dört bir yanında ekiplerimiz sahada. Köylerimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı planlı ve kararlı şekilde sürdürüyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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