Bilecik'te 6.583 Kişi İşe Yerleştirildi

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Bilecik Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce 2024 yılında 6 bin 583 kişinin işe yerleştirildiği bildirildi.

Bilecik İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, yaptığı açıklamada, yıl boyunca İŞKUR ile işletmelerin ve iş arayan vatandaşların iletişiminin uyumlu geçtiğini aktardı.

Yıl boyunca istihdam faaliyetlerine yön vererek ulusal istihdam politikalarına önemli katkılar sunduklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"2 bin 386 genç, 202 engelli, bin 113 yükseköğrenim mezunu ile 4 bin 140 erkek ve 2 bin 443 kadın olmak üzere toplam 6 bin 583 vatandaşımız işe yerleştirildi. 18 farklı firma ile 217 katılımcılı 39 adet iş başı ve 281 katılımcılıyla da 6 adet çalışanların mesleki eğitim programı düzenledik. Toplum Yararına Programlar ve İşgücü Uyum Programları düzenlendi."