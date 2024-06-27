Bilecik'te Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bilecik'te, İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı başkanlığında düzenlenen toplantıda acil sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Damkacı, yaptığı açıklamada, toplantıda il genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli hale getirilmesi için yapılması gereken konuların masaya yatırıldığını bildirdi.

İl genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyonu güçlü olduğunu anlatan Damkacı, bunun da acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale sağlamak, vatandaşların sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde korumak adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Toplantıda, sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu ve hizmet standartlarını sürekli olarak gözden geçirmek ve geliştirmek için atılacak adımların detaylı bir şekilde ele alındığı kaydedildi.