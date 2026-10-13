Bilecik'te afet tatbikatında öğrencilere AFAD ve itfaiye doğru davranışları gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te afet tatbikatında öğrencilere AFAD ve itfaiye doğru davranışları gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te afet tatbikatında öğrencilere AFAD ve itfaiye doğru davranışları gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Osmangazi Ortaokulu'nda yangın ve doğal afetlere yönelik tatbikatlar yapıldı. AFAD, itfaiye, sağlık ve MEB AKUB ekiplerinin katıldığı tatbikatlarda öğrencilere afet anında doğru davranışlar gösterildi.

Bilecik'te 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında öğrencilerin afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Osmangazi Ortaokulu'nda yangın ve doğal afetlere yönelik tatbikatlar gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in katılımıyla düzenlenen tatbikatlar, Bilecik AFAD İl Müdürlüğü, Bilecik İtfaiye Müdürlüğü, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerince yapıldı.

Tatbikatlarda öğrencilerin afet anında doğru davranış biçimlerini öğrenmeleri, acil durumlara hazırlıklı olmaları ve afet bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.

Çalışmalarda, öğrencilerin deprem, yangın ve diğer doğal afetler karşısında güvenli hareket etme becerilerinin artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA
OsmangaziGüvenlikİtfaiyeBilecikEğitimGüncelDünyaAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:54
A Milli Takım’ın başına mı geçiyor Arda Turan’dan iddialara yanıt
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 18:32:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Bilecik'te afet tatbikatında öğrencilere AFAD ve itfaiye doğru davranışları gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei