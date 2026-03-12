Bilecik'te AK Parti'den sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerine iftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te AK Parti'den sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerine iftar

Bilecik\'te AK Parti\'den sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerine iftar
12.03.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerine iftar verdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerine iftar verdi.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Naim Makas, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Semra Poyraz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üyelerinin yanı sıra şehit aileleri katıldı.

Makas, iftarda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni yüzyılına hazırlandığı dönemde toplumun nabzını tutan sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini ve düşüncelerini önemsediklerini belirterek, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yıldırım da iftarların birlik, beraberlik ve kardeşlik sofraları olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Etkinlikler, AK Parti, Bilecik, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te AK Parti'den sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerine iftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 09:50:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te AK Parti'den sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerine iftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.