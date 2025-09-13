Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde anızda çıkan yangın söndürüldü.
Kedi deresi mevkisindeki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatte söndürdü.
Yaklaşık 40 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?