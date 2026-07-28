Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Bilecik'teki anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sebebi araştırılıyor.
Bilecik'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimekoğlu Caddesi'ndeki anızda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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