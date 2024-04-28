Bilecik\'te aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Bilecik'te polis ekiplerince 4 ayrı suçtan aranan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekipleri, müşterek düzenlediği operasyonda "uyuşturucu madde imal ve ticareti, hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi evinde yakaladı.
Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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