Bilecik'te Asayiş Uygulaması: Hükümlüler Yakalandı, Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

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Bilecik'te asayiş uygulaması yapıldı.

Merkez ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası buluna 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bozüyük ilçesindeki uygulamada ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.