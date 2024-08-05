Bilecik'te Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Bilecik'te Asayiş Verileri Açıklandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin haziran ve temmuz aylarına ilişkin asayiş verilerini duyurdu. İki ayda 245 bin 991 kişiye GBT sorgulaması yapıldı ve 298 şüpheli yakalandı. Ayrıca kaçakçılıkla ilgili 6 operasyon düzenlendi ve 29 zanlı yakalandı.

05.08.2024 16:40
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin haziran ve temmuz aylarına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

Aygöl, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte 2 ayda 245 bin 991 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, aranan 298 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Son 2 ayda meydana gelen 2 bin 29 asayiş olayının 1020'sinin zanlılarının yakalandığını, 54'ünün ise gözaltına alındığını ifade eden Vali Aygöl, şöyle devam etti:

"151 faili meçhul olayın failleri tespit edilmiştir. Kabahatler Kanunu'na istinaden 27 kişiye idari yaptırım uygulanmıştır. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Son 2 ayda toplam 31 operasyon ile 3 olay gerçekleşmiş, 45 kişiye narkotik suçlarından işlem yapılmış, 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

Aygöl, haziran ve temmuz aylarında ilde kaçakçılığa yönelik 6 operasyon düzenlendiğini, bu suça dair 16 olayın yaşandığını dile getirdi.

Bu kapsamda 29 zanlının yakalanarak haklarında işlem başlatıldığını belirten Aygöl, "Operasyonlarda ele geçirilen 794 sikke, 3 obje ile kitap, Bilecik Müzesi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Ayrıca 18 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı işlemleri yapılmış, yaşanan olaylarda 12 yabancı uyrukluya da toplam 199 bin 403 lira ceza uygulanmıştır." dedi.

Vali Aygöl, 1378 noktada yapılan 6 bin 998 trafik uygulamasında 110 bin 70 motorlu taşıtın kontrol edildiğini bildirdi.

Çalışmalarda 21 bin 189 sürücüye idari para cezası uygulandığını aktaran Aygöl, şunları kaydetti:

"Ayrıca 1435 araç trafikten men edilmiştir. 357 ehliyetsiz sürücü, 152 alkollü araç kullanan sürücü ile 11 bin 942 hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir. Trafik kurallarına harfiyen uyalım, hız limitlerini aşmayalım. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayalım."

Aygöl, yaz başından bu yana kentte 14 orman ile 15 anız yangını meydana geldiğini, yangınlara sebep olanlar hakkında işlem başlatıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Asayiş Verileri Açıklandı - Son Dakika

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