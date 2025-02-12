Bilecik'te Bıçaklı Yaralama: Zanlı Tutuklandı

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Bilecik'te, kent merkezinde bir kadını bıçakla yaralayıp polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde, çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilen Kürşat Ç. (34), kaldırımda yürüyen Mine Ö'yü (40) bir mağazadan çaldığı meyve bıçağıyla sol bacağından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mine Ö'yü ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Mine Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan Kürşat Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.