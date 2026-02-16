Bilecik Belediyesi'nden Kentteki Camilerde Ramazan Temizliği

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde kent merkezindeki tüm camilerde temizlik çalışması yaptı.

Bilecik Belediyesi'ne bağlı ekipler, ramazan ayı öncesinde kentteki camilerin içindeki halıları dezenfekte etti; pencere ve ayakkabılıklarda kapsamlı temizlik yaptı. Cami bahçelerini de tazyikli suyla yıkayan ekipler, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan noktalarda düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, görevlilere teşekkür etti.