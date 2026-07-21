Bilecik Belediyesi'nden Çekirge Riskine Karşı Önleyici Çalışma - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nden Çekirge Riskine Karşı Önleyici Çalışma

21.07.2026 16:18  Güncelleme: 17:26
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Bilecik Belediyesi, farklı illerde görülen çekirge hareketliliğine karşı önlem amacıyla Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ilaçlama çalışması başlattı. Terminal binasının iç ve dış bölümleri, peronlar ve bekleme alanları ilaçlanırken, yetkililer gerekli kontrollerin sürdüğünü belirtti.

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi, son günlerde farklı illerde görülen çekirge hareketliliğine karşı önlem alarak Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ilaçlama çalışması başlattı.

Bilecik Belediyesi ekipleri tarafından çekirge riskine karşı vatandaşların yaşam konforunu korumak ve olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen önleyici çalışmalarda terminal binasının iç ve dış bölümleri, peronlar, bekleme alanları ile çevresindeki risk oluşturabilecek noktalar ilaçlandı.

Yetkililer, son günlerde çeşitli illerde gözlemlenen çekirge yoğunluğunun yakından takip edildiğini belirterek, Bilecik Belediyesi'nin risklere karşı önleyici tedbirlerini gecikmeden hayata geçirdiğini ifade etti.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

"GEREKLİ KONTROLLER SÜRDÜRÜLÜYOR"

"Ülkemizin farklı bölgelerinde görülen çekirge hareketliliğini yakından takip ediyoruz. Şehrimize şehirler arası ulaşım güzergahları üzerinden giriş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak ilk uygulamamızı otogarımızda başlattık. Amacımız herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gerekli tedbirleri almak ve vatandaşlarımızın yaşam konforunu korumaktır. Ekiplerimiz sahada gerekli kontrollerini sürdürüyor. İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir."

Bilecik Belediyesi, kent genelinde yürütülen saha gözlemlerini sürdüreceğini, ihtiyaç duyulması halinde ilaçlama çalışmalarının farklı noktalarda da devam edeceğini bildirirken, vatandaşların karşılaştıkları yoğun çekirge hareketliliğini belediyeye bildirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Belediyesi'nden Çekirge Riskine Karşı Önleyici Çalışma - Son Dakika

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