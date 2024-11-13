Bilecik'te Cennet Hurması Vatandaşa Ücretsiz Dağıtıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Cennet Hurması Vatandaşa Ücretsiz Dağıtıldı

Bilecik'te 6 yıl önce deneme amaçlı dikilen hurmalardan elde edilen 5 ton cennet hurması, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Belediye ekipleri, hurmaları evlere kadar götürdü.

13.11.2024 19:58
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İlk meyveler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

Bilecik'te 6 yıl önce deneme amaçlı dikilen hurmalardan elde edilen 5 ton cennet hurması vatandaşlara ikram edildi

Belediye ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerine kadar cennet hurması götürdü

BİLECİK - Bilecik'te belediye ait bahçelerde toplanan 5 ton cennet hurması vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında 6 yıl önce deneme amaçlı dikilen hurma fideleri ilk meyvelerini vermiş, ürünler geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri toplamıştı. Seralarda toplanan yaklaşık 5 ton hurma Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları kadınlar tarafından özenle kasalara dizildi. Ardından hurmalar belli noktalarda vatandaşlara dağıtıldı.

Hurmaları toplayan üniversite öğrencileri böylesine güzel bir projede bulunmalarının verdiği mutluluğu dile getirdiler.

Öte yandan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerine kadar da cennet hurması dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te Cennet Hurması Vatandaşa Ücretsiz Dağıtıldı - Son Dakika

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