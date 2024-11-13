Bilecik'te Cennet Hurması Vatandaşa Ücretsiz Dağıtıldı

İlk meyveler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
Bilecik'te 6 yıl önce deneme amaçlı dikilen hurmalardan elde edilen 5 ton cennet hurması vatandaşlara ikram edildi
Belediye ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerine kadar cennet hurması götürdü
BİLECİK - Bilecik'te belediye ait bahçelerde toplanan 5 ton cennet hurması vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında 6 yıl önce deneme amaçlı dikilen hurma fideleri ilk meyvelerini vermiş, ürünler geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri toplamıştı. Seralarda toplanan yaklaşık 5 ton hurma Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları kadınlar tarafından özenle kasalara dizildi. Ardından hurmalar belli noktalarda vatandaşlara dağıtıldı.
Hurmaları toplayan üniversite öğrencileri böylesine güzel bir projede bulunmalarının verdiği mutluluğu dile getirdiler.
Öte yandan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerine kadar da cennet hurması dağıtıldığı belirtildi.
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