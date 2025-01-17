Bilecik\'te Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Oyunu

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yarıyıl tatiline giren çocuklar için "Ters Yüz" adlı oyun sahnelenecek.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın çocuklara karne hediyesi olarak hazırlanan ücretsiz tiyatro oyunu, 19 Ocak Pazar günü çocukların beğenisine sunulacak. "Ters Yüz" adlı oyun, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde 13.00 ve 15.00'te iki seans halinde sahnelenecek.

Başkan Subaşı, "Haydi Çocuklar Tiyatro'da Buluşalım" sloganıyla gerçekleştirilecek tiyatro oyununa tüm çocukları davet etti.