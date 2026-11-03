Bilecik'te dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te jandarmanın uygulamasında, kamu kurumlarının zararına dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. UYAP kayıtlarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapıldığı belirlenen hükümlü cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E'yi yakaladı.
UYAP kayıtlarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da işlem yapıldığı tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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