Bilecik'te Dronla Yapılan Denetimlerde 168 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Bilecik'te, trafik ekiplerince dronla yapılan denetimlerde 168 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hatalı parklanma, hız kurallarına uymamak, yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek ile kırmızı ışıkta geçmek gibi bir çok trafik uygulamasında 189 aracı denetledi.

Çalışmalarda, kurallara uymadığı tespit edilen 52 sürücüye çeşitli maddelerden toplam 77 bin 804 lira ceza uygulandı.