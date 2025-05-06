Bilecik'te engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 7 ay süren soruşturma kapsamında Bilecik'in de aralarında bulunduğu 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te Engelli Raporu Usulsüzlüğü: 7 Tutuklama - Son Dakika
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