Bilecik\'te firari hükümlü yakalandı

vivo X Fold 3: En İnce ve En Hafif Katlanabilir Telefon

vivo X Fold 3, bu ay sonunda resmi olarak tanıtılacak. Cihazın özellikleri sızdırıldı ve en ince ve en hafif katlanabilir ekranlı telefon olmayı hedefliyor. X Fold 3, kristal-seramik cam ile korunan 6,53 inçlik dış ekrana ve 8,03 inçlik iç ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle güçlendirilen cihaz, 5700mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Kamera tarafında ise 32 Megapiksel selfie kamerası ve üçlü arka kamera sistemi bulunacak. Ayrıca X Fold 3, 220-230 gram ağırlığıyla piyasanın en ince katlanabilir cihazı olmayı hedefliyor.