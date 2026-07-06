Bilecik'te Genç Çatıda Düşerek Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Genç Çatıda Düşerek Yaralandı

06.07.2026 12:49
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Bilecik'te 5 metrelik yükseklikten düşen genç hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Bilecik'te 5 metre yükseklikten düşen genç yaralandı.

Merkez Okluca köyünde, M.Ş'ye ait evin çatı onarımına yardım eden S.G. (26) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düştü.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Üzerinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunduran şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı çalışmalarda şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, zanlının üzerinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Bilecik, Güncel, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Genç Çatıda Düşerek Yaralandı - Son Dakika

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