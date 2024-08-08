Bilecik\'te Göynük deresinde boğulan çocuk

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BİLECİK'de Göynük deresinin kenarında balık tutarken serinlemek için suya giren Yiğit Çakmak (13), boğuldu.

Olay, Bilecik'in Medetli Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya'nın Geyve ilçesinden ailesi birlikte Medetli Mahallesi'ne piknik yapmaya gelen Yiğit Çakmak, balık tutmak için Göynük deresine gitti. Bir süre sonra suya giren Yiğit Çakmak, akıntıyla birlikte sürüklendi. Gözden kaybolan Yiğit için, çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Suda yapılan aramada dalgıçlar Yiğit Çakmak'ın cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Yiğit Çakmak'ın cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.